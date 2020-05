Lutte contre la pollution, peur du coronavirus : dans le Val-de-Marne, un garage décide de se consacrer exclusivement à la réparation de vélos

La réparation de vélos est devenue l'unique activité au Garage Héritage d'Alfortville. Un changement prévu qui s'est accéléré avec la crise du coronavirus.

Avant la crise du coronavirus, le Garage Héritage d’Alfortville, dans le Val-de-Marne, réparait des vélos, des motos et des scooters. Il a décidé de se concentrer désormais sur les bicyclettes. Fini les moteurs thermiques. Ce changement, Myriam Goujane, la gérante du garage, l’avait prévu depuis plusieurs années mais a tout accéléré avec la crise du coronavirus : "Cette activité moto, ça fait un bout de temps que finalement, on sait qu'elle est déclinante. Et c'est vrai qu'avec le Covid-19, nous passons d'un optimisme très mesuré à un optimisme fort pour le développement du vélo."

D’autant que le gouvernement vient d’annoncer un plan de 20 millions d’euros pour encourager la pratique du vélo pendant le déconfinement. "Il y a quelque chose de très nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui veulent faire du vélo tout simplement parce qu'ils ont peur d'aller dans les transports en commun", explique Myriam Goujane.

Un changement "brutal" mais nécessaire

Dans le garage, plus de bruit de moteur, désormais on entend donc les dérailleurs. Et pour modifier son activité, le garage a dû se séparer de son spécialiste moto. "Quelqu'un avec qui on travaillait depuis des années, vous imaginez bien que ce n'était pas facile", explique Éric, mécanicien au Garage Héritage depuis huit ans. Et puis pour nos clients, on a annoncé, du jour au lendemain, que leur scooter qu'ils faisaient entretenir dans leur quartier, par un petit atelier de proximité, avec des tarifs intéressants, des compétences intéressantes aussi, c'est fini".

Le mécanicien trouve, lui, ce changement "du jour au lendemain, un petit peu brutal, quand même". Brutal mais nécessaire pour la gérante de cette entreprise qui milite depuis plusieurs années pour le développement du vélo.