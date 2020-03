Loire-Atlantique : les libraires s'activent pour livrer à domicile leurs articles

Derrière les portes closes, on s'active dans une boutique de jeux nantaise. Depuis une semaine, les commandes s'enchainent, car la vente par correspondance explose. À l'heure du confinement, les jeux de société ont la cote. L'équipe se concentre sur les articles à livrer dans toute la France. "On fait survivre notre activité", assure Yann Joubaud, gérant de la boutique "Le temps du jeu".



Des livraisons rapides

La livraison est une solution d'urgence, certes, mais c'est un moyen efficace de maintenir une partie de l'activité. Les jeux de société sont envoyés par la poste et livrés en 24 heures. À Pornic (Loire-Atlantique), un libraire fait encore plus vite, car il se déplace en personne. "On fait de la livraison à domicile. Les commerces ont cette autorisation, donc on essaie d'en profiter un maximum", explique-t-il.

