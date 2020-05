Loire-Atlantique : les athlètes de haut niveau s'entrainent... à coté du stade

La situation est insolite. Il n'y a pas d'accès au stade alors qu'il y en a deux juste à coté. À Nantes (Loire-Atlantique), les athlètes de haut niveau attendent toujours l'autorisation de la mairie pour y accéder. Pour l'instant, ils s'adaptent au lieu mais aussi aux contraintes des gestes barrières. Ils doivent respecter des distances de 10 mètres entre les sportifs.

Impatient de reprendre la piste

"On est déjà dans une bonne forme d'adaptation, on est habitués à respecter les distances, à respecter le masque en début de séance", explique Richard Cursaz, conseiller technique sportif de la fédération d'athlétisme. "Au niveau des sensations, ça va. Mais quand on aura accès à la piste, ça ira mieux", confie Laura Valette, championne de France du 60 mètres haies en 2019. Même sur le trottoir à coté des voitures, les athlètes ne lâchent rien.

Le JT

Les autres sujets du JT