VIDEO. Coronavirus : la mairie de Bobigny veut annuler les loyers d'avril de locataires en logements sociaux

Annuler les loyers du mois d'avril pour plusieurs milliers de locataires en logement social, c'est l'idée radicale de la mairie de Bobigny (Seine-Saint-Denis) en pleine crise de Covid-19. "On sait très bien que socialement, il y a des gens qui ne résisteront pas financièrement au confinement. Il faut qu'il y ait des soutiens politiques et sociaux", explique Djamal Hamoum, adjoint au logement et à la jeunesse.

Aider les plus modestes

Selon la municipalité, la mesure pourrait concerner 4 000 foyers et pourrait couter 1,6 million d'euros. Il serait supporté pour moitié par la mairie et pour moitié par le bailleur social, Office public habitat. Une locataire, assistante maternelle, paie 400 euros de loyer par mois. En chômage partiel, son salaire a baissé. Pour elle, l'annulation du versement du loyer d'avril serait un soulagement, d'autant qu'elle a deux mois d'arriérés.

