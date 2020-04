Logement : un vrai élan de solidarité envers les soignants

Le personnel hospitalier est en première ligne pour faire face à l’épidémie de coronavirus qui touche la France depuis plusieurs semaines. Pour que ces personnes puissent profiter d’un logement proche de leur travail, des particuliers prêtent leurs appartements. "Je suis à moins de 5 minutes de l’hôpital", raconte Jérémy Jodar, infirmier au pôle urgences du centre hospitalier de Sète (Hérault) qui profite de ce logement. "C’est vraiment un confort de pouvoir se reposer assez rapidement et avant d’enchaîner une autre garde."

Un bateau de croisière loge des infirmières

De nombreux soignants ont décidé de rejoindre l’Île-de-France pour apporter de l’aide aux établissements franciliens dans le besoin. Infirmière, Aurore Lemaire travaille en ce moment au centre Georges Pompidou à Paris. Après ses gardes, elle se repose à bord d'un bateau de croisière qui l’accueille pour l’occasion. "J’habite à 130 kilomètres d’ici, donc c’est vrai que je n’ai plus aucun transport. Je serais incapable de faire le chemin en voiture tous les jours, donc c’est vrai que c’est une alternative qui me permet de me reposer et de me détendre", explique-t-elle.

