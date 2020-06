Livres : des best-sellers pour relancer le marché

Ils s'appellent Joël Dicker, Guillaume Musso ou Aurélie Valognes. La mission de ces écrivains, qui sont des gros vendeurs, n'est peut-être pas de sauver la planète mais de relancer les ventes de livre en France. Car, après le confinement, les caisses des maisons d'édition sont presque vides. Les ventes sur internet n'ont pas compensé la fermeture des librairies.

5 000 nouveautés sont repoussées

Certains manuscrits ne seront jamais publiés et 5 000 nouveautés sont repoussées. Pour relancer la machine, les romans parfaits pour l'été sur la plage arrivent dans les rayons. Certains best-sellers auraient du sortir pendant le confinement, comme dans une petite librairie de quartier à Paris. "Ce sont des livres pour un large public, qui donne beaucoup de plaisir au lecteur, cela a permis d'ouvrir la librairie et de faire venir un public plus large", précise Marie-Rose Guarnieri, une libraire parisienne.

