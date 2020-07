L’initiative du week-end : une balade en mer pour remercier les soignants

Laeticia, aide-soignante à l’hôpital public de Givors (Rhône) près de Lyon, et Laurent son compagnon, se sont inscrits dans les premiers. Laeticia et Laurent ont vécu l’épidémie du Covid-19 en première ligne, ils avaient donc besoin de changer d’air. À Menton dans les Alpes-Maritimes, Jean-Luc Guitard a fondé l’association "les bateaux du cœur" dès la fin du confinement. Le but est d’offrir gracieusement aux soignants une balade en mer pour les remercier de leur dévouement pendant la crise sanitaire.

"J’ai décidé de m’engager moi aussi"

"Ils nous ont montré un très bel exemple d’engagement, et je trouve qu’aujourd’hui, les gens qui s’engagent sont de moins en moins. Donc j’ai décidé de m’engager moi aussi. Et mettre à disposition le bateau pendant trois-quatre mois, pour les aider à se décontracter", confie Jean-Luc Guitard. Le plaisir est au rendez-vous. Au large de Menton, le bateau croise un groupe de dauphin : un contact furtif qui fait forte impression.

Le JT

Les autres sujets du JT