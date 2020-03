Limoges : une infirmière libérale dépose plainte après avoir été agressée pour ses masques de protection contre le coronavirus

La soignante a été agressée par un individu à la suite d'une consultation chez une patiente, au moment où elle regagnait sa voiture. Sous la menace, l'infirmière a dû donner ses masques et flacons de gel hydroalcoolique.

Une infirmière libérale de Limoges a déposé plainte jeudi 18 mars, après avoir été agressée pour ses masques de protection contre le coronavirus et le gel hydroalcoolique, rapporte France Bleu Limousin. Le parquet de Limoges promet la plus grande fermeté contre ce type d’actes.

>> Coronavirus : suivez l'évolution de la situation en France et à l'étranger en direct

Un individu a menacé cette infirmière alors qu’elle regagnait sa voiture après une consultation chez une patiente. Il l’a obligée de lui remettre ses outils de travail dont ses masques et flacons de gel pour se protéger du coronavirus.

Des violences "inacceptables"

"Malheureusement, on va se retrouver devant des situations et des comportements de plus en plus compliqués", redoute la présidente de l'ordre des infirmiers en Haute-Vienne Béatrice Campovecchio, qui envisage de recommander à ses collègues d'enlever les caducées sur leurs voitures, pour ne plus avoir de signes distinctifs indiquant leur profession.



Le procureur de Limoges Jean-Philippe Rivaud estime que "les violences sur les soignants sont inacceptables et encore plus dans ce contexte", et demande aux policiers et gendarmes de renforcer leur vigilance. Les magistrats du parquet ont pour consigne de réclamer des sanctions pénales fermes pour ce type d’agressions.