Limogeage d'un capitaine de porte-avion américain : "un mauvais film de série B"

Qui a raison dans cette histoire particulière ? "C'est compliqué quand on voit la vidéo avec tout l'équipage acclamer le commandant. Il quitte pour la dernière fois le porte-avion, ces images font le tour des réseaux sociaux. Or l'US Navy est très rigide dans son fonctionnement. On a un choc de culture, un choc d'image (…) dans une Amérique qui est profondément anxieuse avec l'épidémie du Covid-19. C'est très délicat", explique le général Jérôme Pellistrandi.

Sanctions fréquentes

Y'a-t-il déjà eu des précédents dans l'US Navy ? "Dans le système militaire américain, les sanctions sont assez fréquentes et relever un officier de commandement est une pratique assez courante. Mais là c'est vraiment spectaculaire dans un contexte où le pays est fragilisé (…) On a tous les ingrédients d'un mauvais film de série B", complète le général.