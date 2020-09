Lille : un restaurateur en colère déverse deux tonnes de moules devant la préfecture

C'est une institution à Lille. La brasserie "La Chicorée" est connue des noctambules pour rester ouverte toute la nuit. Le week-end dernier, en pleine braderie des commerçants (version allégée de la grande braderie), le couperet est tombé : les bars et restaurants doivent désormais fermer leurs portes à minuit et demi.

La raison ? une reprise active du virus Covid-19 dans le Nord. La préfecture a pris cette décision pour tenter de limiter la propagation du virus.

Afin de dénoncer cette décision, le gérant de "La Chicorée" a donc orchestré une action coup de poing. Il a fait déverser plus de deux tonnes de moules invendues durant le week-end.

Plus largement, avec cette crise sanitaire et économique, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie du Nord craint la disparition de 20% des restaurants à l'automne.