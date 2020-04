Ligue des champions : le PSG est prêt à jouer à l'étranger si nécessaire

Les compétitions de football en France ne reprendront qu'en août, a annoncé Edouard Philippe mardi. L'UEFA n'a pas encore défini comment elle comptait terminer la compétition, interrompue après les 8e de finale par la pandémie.

Jouer, coûte que coûte. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a affirmé mardi 28 avril que son club, qualifié pour les quarts de la Ligue des champions, était prêt à disputer à l'étranger ses matches "s'il n'était pas possible de les jouer en France". Sa prise de parole intervient quelques heures après que le Premier ministre Edouard Philippe a fermé la porte à une reprise de la compétition en France avant août, "même à huis clos" comme précisé par le ministère des Sports.

"Avec l'accord de l'UEFA, nous comptons participer à la phase finale de la Ligue des champions aux lieux et dates où elle sera organisée. S'il n'est pas possible de jouer en France, nous jouerons nos matches à l'étranger en nous assurant des meilleurs conditions de sécurité sanitaire pour nos joueurs et tout notre staff", a indiqué le dirigeant qatarien dans un communiqué. "Nous respectons la décision du gouvernement français", a assuré Nasser Al-Khelaïfi.

Face à la pandémie de coronavirus, l'UEFA planche sur l'hypothèse de terminer la C1 le long du mois d'août, selon un document consulté par l'AFP. Les 8e de finale se termineraient les 7 et 8 août et les quarts de finale, avec le PSG, se disputeraient entre le 11 et le 15 août. La finale serait, elle, programmée le 29 août.