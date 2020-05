Lieux touristiques : les nouveaux déserts

De nuit, le centre de Moscou (Russie) fait toujours illusion. Le Kremlin et la cathédrale Saint-Basile continuent d’illuminer la ville. Mais, juste derrière, la place Rouge est désertée. De jour, ce n’est pas mieux : ses 23 000 m2 restent vides. En temps normal, c’est le lieu des grandes cérémonies et des commémorations. C’est une attraction aussi pour des milliers de touristes, mais, désormais, David Corso, chef cuisinier, est l’un des rares à s’y aventurer encore. “Ici, on installe notre jolie terrasse. Il y a beaucoup de tables, des tables différentes, en fer et en bois. C’est très joli”, assure-t-il.



Le Taj Mahal aussi est en confinement forcé

L’absence de touristes, à Pise, en Italie, c’est du jamais-vu. Normalement, ils sont plus de 5 millions à visiter la ville pour prendre une photo : celle de la célèbre tour penchée à 5 % vers le sud. Depuis six semaines, en Inde, le Taj Mahal aussi est en confinement forcé. Vu du ciel, rien ne bouge. Mais il est loin d’être abandonné. Tout est propre et immaculé, grâce à une armée de petites mains bien décidées à ne pas délaisser le symbole de leur pays.

