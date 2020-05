Levée des mesures de confinement, réouverture annoncée des cinémas et théâtres... L'Italie prend "un risque calculé" selon Giuseppe Conte

Le pays, premier Etat européen à avoir imposé un confinement contre l'épidémie de coronavirus, va progressivement rouvrir ses frontières, ses commerces et ses lieux publics.

"Nous sommes confrontés à un risque calculé, sachant -et je le dis très sincèrement- que la courbe épidémiologique pourrait à nouveau repartir à la hausse." C'est en ces termes que Giuseppe Conte, président du conseil italien, a commenté, samedi 16 mai, les mesures de levée du confinement prises par son gouvernement la veille lors d'un Conseil des ministres qui a duré près d'une dizaine d'heures.

En Italie, premier Etat européen à avoir imposé début mars un confinement contre l'épidémie de coronavirus, les déplacements seront libres à partir du lundi 18 mai à l'intérieur d'une même région. L'ouverture des commerces, bars, restaurants et sites touristiques sera également possible à cette date. Les clubs de sport, les piscines et les gymnases pourront rouvrir le 25 mai tandis que les théâtres et les cinémas pourront reprendre leur activité à partir du 15 juin.

"Protéger la vie, la santé des citoyens"

Le gouvernement italien va rouvrir à partir du 3 juin ses frontières aux touristes de l'UE et annuler la quarantaine obligatoire pour les visiteurs étrangers dans la péninsule. A partir du 3 juin, il sera également possible pour les Italiens de voyager librement dans tout le pays, sans aucune limitation, sauf en cas de résurgence de l'épidémie de Covid-19 qui a fait près de 32 000 morts dans le pays, le troisième plus lourd bilan dans le monde.

"Nos principes restent les mêmes : protéger la vie, la santé des citoyens", a insisté Giuseppe Conte. "Mais nous devons les décliner différemment dans cette phase 2 (du déconfinement). Nous sommes confrontés à ce risque et nous devons l'accepter, (...) nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre la découverte d'un vaccin, à moins de se retrouver avec un tissu productif et social fortement endommagé."