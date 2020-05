L’espace public, « un monde commun qui nous rassemble »

"L’espace public est une notion très importante, mais quand nous nous avons en tête les rues, les plages, les parcs, ou les forêts, les philosophes, eux, ils pensent à l’espace public au singulier. C’est-à-dire à un espace immatériel et commun, de discussion des idées. C’est le philosophe allemand, Emmanuel Kant, qui est le premier à en avoir donné la définition", explique Géraldine Mosna-Savoye, productrice du « Journal de la philo » sur France Culture.

"Dans un court texte appelé 'Qu’est-ce que les Lumières', il raconte comment c’est créé cet espace public, à ce moment où les hommes sont capables de penser par eux-mêmes, c’est-à-dire de faire un usage public de leur raison", précise-t-elle.

L’espace public et les espaces publics

Qu’ont en commun l’espace public et les espaces publics ? "La réponse se trouve dans les tous début de l’histoire de la philosophie, bien avant Kant, avec l’agora. C’est cette place publique, dans les temps antiques où Socrate allait à la rencontre des gens pour discuter du bien, du beau ou de la justice", indique Géraldine Mosna-Savoye. "Il y a un lien évident entre l’espace concret que l’on partage avec d’autres et puis l’échange intellectuel et spirituel d’idées", déclare Géraldine Mosna-Savoye.

Dans son livre, Condition de l’homme moderne, Hannah Arendt le montre bien : "elle dit que l’espace public c’est le monde en lui-même, ce n’est pas la somme de chacun d’entre nous mais l’unité commune à tous". Elle a dans son livre cette très belle phrase : "Le monde commun nous rassemble mais nous empêche aussi de tomber les uns sur les autres."

