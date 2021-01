Les vœux novateurs d'Emmanuel Macron aux Français

Des vœux différents, c’était la promesse de l’Élysée pour la dernière prise de parole de 2020. Emmanuel Macron, depuis son fauteuil près de la cheminée, est loin du solennel bureau présidentiel. Son discours est personnifié. Il a énuméré des prénoms et des professions en hommage aux Français en première ligne face à la crise du coronavirus.

Sur la vaccination, Macron tape du poing

Concernant la vaccination, le président s’est défendu des attaques récentes : “Je ne laisserai personne jouer avec la sûreté et les bonnes conditions dans lesquelles la vaccination doit se faire et je ne laisserai pas, pour de mauvaises raisons, des lenteurs injustifiées s’installer.” Enfin, après avoir déclaré que le Royaume-Uni resterait un ami et un allié, Emmanuel Macron a promis d’inventer en 2021 une économie plus forte dès le printemps.