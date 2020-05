Les urbains cherchent à se mettre au vert, notamment dans la Creuse

Une maison à vendre avec de la verdure autour. Photo d'illustration. (MAXPPP)

Le changement, c’est maintenant. Enfin, c’est en cours. Foi de citadin. La crise du coronavirus aura été un révélateur, notamment du fait que les habitants des grandes villes ont la sensation d’étouffer. Surtout depuis qu’ils ont découvert le télétravail. Ils veulent prendre le large. Et nombreux sont ceux qui se rapprochent des agences immobilières en zone rurale, notamment en Creuse. Marie-Françoise tient une agence à Aubusson, et une question revient en boucle comme elle le dit à France Bleu Creuse : "Est-ce que vous avez internet pour pouvoir faire du télétravail, comme on l'a fait pendant deux mois ? Cela correspond à cette prise de conscience qui est : le local, ce n'est pas mal. Et puis être confiné en Creuse, c'est quand même mieux que d'être confiné dans un 30m2 en région parisienne."

L'hôpital se réorganise pour les patients hors Covid

L’immobilier tente de retrouver une activité normale, l’hôpital aussi. Après deux mois de mobilisation intense pour lutter contre le Covid-19, le monde hospitalier se déconfine, petit à petit. À Brest, dans le Finistère, le CHRU reprend progressivement les consultations sur place pour d’autres pathologies et ça demande toute une organisation, explique, au micro de France Bleu Breizh Izel, Emmanuel Sonnet, endocrinologue et membre de la commission chargée du déconfinement à l'hôpital : "Nous, on a complètement réorganisé nos consultations pour qu'il y ait un peu de temps entre chaque passage de patients. On a aussi revu les horaires entre nous de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de monde dans la salle d'attente en même temps."

Les brocantes et les vide-greniers sont de retour