Les Rolling Stones et Jean Yanne : nos conseils culture pendant le confinement

Les quatre Rolling Stones confinés, lors d'une interprétation pour le concert caritatif en ligne "One World : Together At Home" le 18 avril. (MATT CAMPBELL / EPA)

Pour passer le temps pendant le confinement, franceinfo vous propose des conseils culture. Chaque jour, nous vous conseillerons de la lecture, de la musique, des expos, des séries ou des films.

Musique : les Rolling Stones

Confinés chacun de leur côté, les Anglais mettent à disposition de leurs fans des contenus inédits chaque semaine. Vous n’avez pas pu passer à côté : le jeudi 23 avril, les Rolling Stones ont lâché la bête, Living In A Ghost Town, premier morceau inédit en huit longues années, terminé notamment par Mick Jagger "Au milieu de nulle part", c’est-à-dire dans son château de Fourchette près d’Amboise, comme il le disait en interview sur Apple Music dans la foulée. Les Rolling Stones confinés communiquent plus que jamais, eux qui en général sont toujours sur la route entre deux concerts.

Et justement, puisque rien ne les arrête, eux ou plutôt leurs habiles communicants, voici qu’ils sortent de leur chapeau Extra Licks : chaque mercredi, à 21 heures, des extraits de concerts rares ou inédits, des bonus de tournées triomphales dont celle de 2016 en Amérique du Sud, à Buenos Aires notamment, au stade de La Plata, devant un public en fusion comme rarement. Les Rolling Stones en concert, spectacle grandiloquent, généreux toujours, assez réjouissant à regarder même sur son écran d’ordinateur : Mick, Keith, Charlie et Ron comme increvables en live.

Le confinement nous offre des bonus et la sortie pourrait accélérer un processus très attendu : l’enregistrement d’un nouvel album. Car oui, là-dessus aussi les quatre quasiment octogénaires avancent bien. C’est ce qui s’appelle occuper l’espace.

Les Rolling Stones, le conseil de Yann Bertrand --'-- --'--

Un film : Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil de Jean Yanne

On entend parfois dire que par les temps qui courent, "Coluche serait en prison". Que penser alors de Jean Yanne, et de ce film ? Une attaque aussi drôle que violente contre la politique, les médias, les industriels, la publicité, et la religion.

Christian Gerber (Jean Yanne) est un grand reporter. Le journaliste tombe en disgrâce pour avoir critiqué ses confrères, placardisé au sein de sa radio, puis rappelé à la rescousse, pour remonter l'audience. C'est là que la personnalité de Jean Yanne, provocateur par excellence, pourfendeur des faux-semblants, remonte à la surface. Car le nouveau patron de radio qu'il incarne décide d'appliquer un principe absolu à son antenne : dire toutes les vérités, face aux hypocrisies de son temps. Ainsi, tous les produits alimentaires vantés dans les publicités doivent être testés, consommés en direct, par le responsable de la rubrique dite "culinaire" (Daniel Prévost).

Les industriels et les hommes politiques, subissent le même traitement : dénoncés, démasqués… Jusqu'à la rupture, évidemment. Rappelons qu'à l'époque, en 1972, le porte-parole du gouvernement était également le ministre de l'Information. Dans son film, Jean Yanne s'attaque aussi à l'une de ses cibles favorites : la religion.

Comme dans beaucoup de films français des années 70, le casting est formidable : Bernard Blier, Michel Serrault, Jacques François et Ginette Garcin, faisant la démonstration de ses talents de chanteuse, sur un incroyable "Jésus tango". Le compositeur Michel Magne, génial créateur des studios du Château d'Hérouville, brille dans tous les styles, des formes classiques à la pop et au rock tendance hippie. La musique est la cerise sur le gâteau, de ce film acide, et délicieux.