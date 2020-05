Marlène Schiappa en février 2020. (THOMAS PADILLA / MAXPPP)

Deux semaines après la fin du confinement, Marlène Schiappa a dressé un premier bilan de ces deux mois. Selon la secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes, il y aurait eu moins de femmes tuées mais plus de violences pendant le confinement. "Ce que l’on voit c’est qu’il y a eu, semblerait-il, davantage de violences. Cinq fois plus de signalements via la plateforme arretonslesviolences.gouv.fr et environ 36% de plaintes en plus", a-t-elle affirmé vendredi 22 mai sur France Inter.

Confusion entre plaintes et signalements

Marlène Schiappa a confondu les plaintes et les signalements. Les 36% de hausse dont parle la secrétaire d'État correspondent aux interventions de la police pour des violences conjugales ou aux signalements reçu par les forces de l’ordre. Cependant, tous ces appels n’ont pas abouti systématiquement à une plainte.

Ce chiffre est donc faux et la secrétaire d’Etat l’a d’ailleurs reconnu ensuite auprès de France Inter mais trop tard : sa déclaration avec le chiffre erroné avait déjà été reprise par la plupart des journaux.

Les signalements en forte hausse

En revanche, Marlène Schiappa a raison de dire que les signalements sur le site arretonslesviolences.gouv.fr ont été multipliés par cinq. Un bond confirmé à franceinfo par le Haut conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes.

Le numéro de téléphone gratuit, le 3919 pour les victimes de violences, a lui aussi connu une forte hausse d’appels : près de 10 000 pour le mois d’avril contre environ 5 000 l’an dernier à la même époque. Les signalements réalisés par des voisins ou des proches de victimes ont augmenté de quasiment 10% le mois dernier.

Si ces premières données laissent penser à une hausse des violences conjugales pendant le confinement, il faut regarder l’ensemble des chiffres avec prudence. Les signalements peuvent aussi s’expliquer, en partie, à cause du confinement. Les victimes qui ne pouvaient pas sortir ont préféré, plus que d’habitude, utiliser les plateformes à leur disposition, comme le laisse entendre le Haut conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes. Pour avoir un bilan plus précis des violences conjugales durant cette période, il faudra attendre le mois de juillet. Des chiffres plus complets seront alors publiés