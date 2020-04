Les Néo-Calédoniens, premiers Français déconfinés

Samedi 25 avril marque le début du premier week-end de liberté en Nouvelle-Calédonie. Sur les pistes cyclables ou sur la plage, les habitants de Nouméa s'adonnent de nouveau à leurs loisirs. Ils sont libres d'aller et de venir sans contrainte d'horaires. "C'est agréable de se retrouver en famille, on respire. Mais on respecte toujours les gestes barrières", lance une mère de famille, samedi 25 avril. C'est aussi l'heure des premières pêches, après quatre semaines d’interruption. "Il était temps, car nous commencions à trouver le temps long", sourit un pêcheur.

Seulement 18 cas de coronavirus

L'activité reprend progressivement en Nouvelle-Calédonie. Seuls les bars, les discothèques et les cinémas restent pour l'instant fermés. Avec 18 cas de coronavirus pour 270 000 habitants, l'archipel expérimente le déconfinement progressif. Dans deux semaines, les autorités tireront un premier bilan.