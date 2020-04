Les mariages en Californie en temps de coronavirus

À Anaheim, près de Los Angeles, il est toujours possible de se marier, mais derrière une vitre. Tracy et Chad devaient se marier à Hawaï. Mais la crise sanitaire du Covid-19 a annulé leurs plans. Ils viennent de se dire oui sur un parking. "Ça va, c'est triste, mais c'est historique. Au moins on peut dire que nous sommes mariés et nous fêterons ça plus tard", explique Tracy Robbins, la jeune mariée.

La distanciation sociale est respectée

En Californie, dans le comté d'Orange, depuis le 17 avril, le mariage est de nouveau possible. Une grande salle omnisport a mis à disposition son parking et trois guichets y sont installés. Mais, attention, il y a obligation de respecter la distanciation sociale. "On ne peut pas inviter des gens. Personne ne peut venir, on a le droit à un témoin au maximum. C'était notre problème, on voulait louer une salle, mais c'est impossible en ce moment. Comme on ne sait pas quand ce sera possible, nous avons décidé de faire comme ça", précise Michael Davis, un jeune marié.