La pandémie de coronavirus a fait plus de 7 000 morts dans le monde, notamment en Europe, où le nombre de malades a explosé ces derniers jours. L'Union européenne ferme toutes ses frontières pour trente jours, a annoncé le président français.

En Chine, le nombre quotidien de contaminations au Covid-19 est au plus bas depuis le mois de janvier. Pour certains, les régimes autoritaires à l'image de la Chine, seraient plus à même d'enrayer la pandémie de coronavirus que nous subissons. Le nombre de cas en Chine a-t-il diminué grâce aux mesures drastiques imposées ? Le peuple chinois est-il plus habitué à respecter des consignes ?

Alice Ekman, responsable de l'Asie à l'Institut d'études et de sécurité de l'Union européenne, répond aux questions de Nicolas Martin.

>> Écoutez et abonnez-vous au podcast