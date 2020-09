Des chercheurs de l’Université de Hong Kong ont confirmé le 25 août le premier cas de réinfection au Covid-19. Un jeune homme de 33 ans contaminé par le virus en mars dernier, et testé négatif à deux reprises, vient d'être à nouveau positif au SARS-CoV-2, quatre mois et demi après sa première infection. Les chercheurs affirment qu'il s'agit bien d'une nouvelle contamination et que la souche du virus est différente.

Cette information relance le débat autour de la circulation de différentes souches du Covid et donc, par ricochet, de l'efficacité des anticorps pour cette maladie. Les souches sont-elles différentes ? L'immunité collective est-elle tout de même possible ?

Pour répondre à nos questions, nous avons interrogé Yves Gaudin, virologue, directeur de recherches CNRS à l’Université Paris-Saclay.