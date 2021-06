Les idées claires. En fait-on un peu trop avec les risques pandémiques ?

Le Covid-19 nous a rendus un peu paranoïaques sur notre rapport avec le risque épidémique et tous les signaux qui indiquent l’émergence d'agents pathogènes inconnus par exemple en Chine, en Inde ou aux Etats-Unis sont scrutés avec attention.

Le côté positif est que cela permet de mieux anticiper les crises et de concentrer les efforts sur les facteurs de risque sur ces pathogènes. Mais nous vivons, du coup, dans un monde plus anxiogène. Eric d'Ortenzio, épidémiologiste et responsable de la stratégie à l'ANRS clarifie pour Les idées claires ce qui relève de la peur légitime et ce qui relève du fantasme. Et prévient : le monde n'est pas à l' abri d'une nouvelle pandémie.

>>> Écoutez et abonnez-vous au podcast