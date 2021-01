Les idées claires. Covid-19 : le variant anglais touche-t-il plus les enfants ?

La mutation du SARS-CoV-2 repérée en Angleterre est-elle plus contagieuse et dangereuse pour les enfants ? C'est la question au cœur des Idées Claires, notre programme hebdomadaire produit par France Culture et franceinfo destiné à lutter contre les désordres de l'information, des fake news aux idées reçues.