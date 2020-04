Les enfants des livres. "Le journal des enfants (confinés) des livres", chapitre 4 !

Chapitre 4, "Lâchée" , illustration de Luc Desportes (@LUC DESPORTES)

En cette période inédite de pandémie du Covid-19 et de confinement pour tous, "Les enfants des livres" sont sur le web, pour vous donner des idées de lecture et ils vous proposent de lire le quatrième chapitre de leur journal :

Le journal des enfants (confinés) des livres

Avec Bertrand Puard, romancier et auteur jeunesse, notre parrain pour ce Journal, et les sociaux romanscasterman et Let's read, qui relaient notre histoire, nous vous invitons à suivre, semaine après semaine, ce rendez-vous inédit.

Chaque dimanche, pendant toute la durée du confinement, Le journal des enfants (confinés) des livres propose un nouvel épisode écrit par l'un des jeunes de l'équipe des enfants des livres (de 11 à 18 ans).

"Lâchée" est le titre que Luc Desportes a donné à son dessin, pour illustrer ce nouvel épisode... Luc Desportes est le dessinateur de nombreux storyboards, dont ceux de Cédric Klapisch, Jean-Pierre Jeunet, François Ozon, Roschdy Zem... Et d'ailleurs, c'est parti pour lire le quatrième chapitre !

Voici le quatrième chapitre signé Mira, 13 ans

Le journal des enfants (con... by Franceinfo on Scribd

Retrouvez le dernier coup de coeur de Mira dans la chronique audio Les enfants des livres en podcast, ou en suivant ce lien. Mira présente le roman Les enfants terribles de Bonaventure, de Cécile Hennerolles, paru chez Magnard Jeunesse (août 2019 - à lire à partir de 9 ans).

"Les enfants terribles de Bonaventure", de Cécile Hennerollles (EDITIONS MAGNARD JEUNESSE)

Et d'autres idées de lectures

Le conseil d'Eugénie, 14 ans :

Et le désert disparaîtra, de Marie Pavlenko (janvier 2020-à partir de 13 ans)

"Samaa ne vit pas à notre siècle. Il faut nous projeter des centaines d’années dans le futur pour commencer le livre. À son époque, le désert a recouvert nos campagnes. Nos villes sont enterrées sous terre, là où il y a encore un peu d’air frais. Les rares arbres restants sont très recherchés, seuls éléments d’humidité dans cette étendue sans fin.

Samaa, est une fille "du désert". Sa communauté vit sous des tentes tout au long de l’année. Mais, même quelques siècles après nous, Samaa ne peut toujours pas "chasser" les arbres avec les hommes, elle est une fille. Orpheline de père, elle vit avec sa mère. Mais un jour, alors que les hommes partent pour une longue chasse aux arbres, elle s’enfuit secrètement avec eux. Toujours en retrait du groupe, elle se perd dans le désert, tombe dans une cavité et fait la rencontre d’un être qui la change à tout jamais..."

J’ai beaucoup aimé ce livre, qui est un appel au respect de la nature et à la condition féminine. Même si c’est un livre de fiction, il reste très alarmant. Eugénie, 14 ans

Le rendez-vous est déjà pris depuis longtemps avec Marie Pavlenko. Dès que cela sera possible, et on a vraiment hâte, l'autrice sera notre invitée pour nous parler de cette superbe épopée post-apocalyptique, écologique, et féministe de Samaa !

"Et le désert disparaître" de M. Pavlenko (FLAMMARION)

Sur kibookin.fr

Retrouvez ce roman de Marie Pavlenko dans les conseils "lus et recommandés" de kibookin avec plein d'autres idées de roman ados. Plus d'excuse pour ne pas trouver sa pépite à soi !

Idées à lire sur KIBOOKIN (KIBOOKIN/SLPJ)

Et un peu de bulles...

Un concours de bande dessinée : #ToutelaFrancedessine !

Cela s'approche de notre Journal mais version BD... À l'occasion de "2020, l’Année de la bande dessinée", vous avez la possibilité de créer une BD.

Voici la règle : chaque semaine, sur les réseaux sociaux sont postées deux cases dessinées par un auteur ou une autrice de BD (Florence Cestac et Jul, Giorgia Marras...).

Elles constitueront le début d'une histoire qu'il s'agira de poursuivre en dessinant les cases vierges. Quelque soit votre âge, c'est donc maintenant à vous de "buller" et de dessiner ! Comment participer ? Il vous suffit de suivre le lien de #ToutelaFrancedessine !

#ToutelaFrancedessine (@Jul)

BD 2020 (@Joseph Falzon)

Et à découvrir

Mâtin!, une nouvelle page BD créée par les éditions Dargaud* pleine de "peps"

Mâtin! c'est quoi ?

C'est à lire tous les jours sur Instagram en 10 cases de dessins, l’équivalent d’une planche de BD ; ça parle de notre planète et d’environnement, de façon ludique ; les dessins sont l'oeuvre d'un collectif d’artistes regroupant des dessinateurs, des journalistes et des auteurs ; et c'est la rédactrice en chef Clotilde Palluat qui en parle le mieux :

"C’est comme si on postait une planche de BD par jour, un format qui colle parfaitement, pour être à la fois léger et quotidien et en même temps essayer d’aller au bout des choses. En fait, tous les matins, c'est une petite bande dessinée à découvrir pour apprendre tout en s’amusant !" et c'est à lire partir de 15 ans."

Les éditions Dargaud vous proposent aussi en cette période de confinement des activités, et cette semaine, en lecture gratuite, vous trouverez un album de Binet et un album de Claire Bretécher : Agrippine.

Mâtin sur Instagram (@Garage Deloffre / Mâtin)

Et surtout, restez bien chez vous, hauts les coeurs et bonnes lectures à tous !