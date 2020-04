Les enfants des livres. "Le journal des enfants (confinés) des livres", chapitre 2 !

"Le journal des enfants (confinés) des livres", Chapitre 2, de Noam (franceinfo/radiofrance)

En cette période inédite de pandémie du Covid-19 et de confinement pour tous, Les enfants des livres n'ont plus de "voix radiophonique" mais ils vous donnent toujours des idées de lecture et vous proposent de suivre semaine après semaine leur journal des enfants confinés.

Le journal des enfants (confinés) des livres

Avec Bertrand Puard, l'auteur de CTRL+ALT+SUPPR et les éditions Casterman (avec qui nous étions partenaires pour accompagner la parution de ce roman), nous vous invitons à ce rendez-vous inédit : Le journal des enfants (confinés) des livres.

Chaque dimanche, pendant toute la durée du confinement, nous éditons un épisode écrit par l'un des jeunes de l'équipe des enfants des livres (de 11 à 18 ans). À travers ce récit à plusieurs voix, chacun d'eux partage son confinement et fait appel à son imagination pour créer une histoire dans laquelle nous progressons à la manière d'un feuilleton.

Le dernier chapitre sera celui du retour à la vie "normale" et nous fêterons ce renouveau avec la création d'un chapitre commun à tous les écrivains en herbe, et dont Bertrand Puard signera le dernier paragraphe. Le journal des enfants (confinés) des livres deviendra, enfin et tout simplement Le Journal des enfants des livres !

Bertrand Puard est le parrain de cette aventure. Il prend soin de lire et d'orienter de façon très discrète chaque adolescent dans l'écriture. Les réseaux sociaux de romanscasterman et Let's read, relaient aussi notre histoire qui va se créer donc sous vos yeux semaine après semaine... Et c'est parti pour le deuxième chapitre !

Voici le deuxième chapitre signé Noam, 17 ans

Le journal des enfants (confinés) des livres, Chapitre 2 by Franceinfo on Scribd

Pour écouter le dernier coup de coeur de Noam dans la chronique audio Les enfants des livres, c'est possible en podcast ou en suivant ce lien. Il s'agit de la rencontre avec Vincent Villeminot pour son roman d'anticipation, Nous sommes l'étincelle paru aux éditions PKJ. Et, en ces temps confinés, Vincent Villeminot continue de nous délivrer des chapitres de son histoire d'une bande adolescents confinés sur son île avec tous les habitants... C'est en construction et c'est haletant ! L'île.

"L'île" de V. Villeminot (EDITIONS PKJ)

Et d'autres idées de lectures



Le conseil de Lola, 14 ans :

Filles de la Walïlü, de Cécile Roumiguière, L'école des loisirs, Medium+ (janvier 2020)

"Le récit se déroule de nos jours dans un pays imaginaire. Il raconte la vie d'une jeune fille, Albaan Blosseüm, sur une île isolée du reste du monde. Une île sur laquelle les femmes dominent et dirigent...

Là-bas, la vie est paisible, jusqu'au jour où débarque une femme étrange : Sori Morï, surnommée la femme aux chiens. Albaan devient rapidement la cible principale de Sori Morï qui la harcèle et monte le village contre elle et sa famille.

Avec ses amis, Albaan va essayer de comprendre pourquoi cette femme lui veut du mal... Ce roman féministe est vraiment original et envoûtant. Ici, le nom de famille dans un couple marié est celui de la femme. Les filles ont le droit d'aimer qui elles veulent ; les hommes sont absents la plupart du temps car ils prennent la mer pour pêcher. J'ai beaucoup aimé ce roman captivant. Je conseille aussi d'écouter la "playlist d'Albaan" que l'on retrouve sur le site de l'autrice."

"Filles de la Walïlü", de C. Roumiguière (L'école des loisirs)

Sur kibookin.fr

Retrouvez ce roman de Cécile Roumiguière dans les conseils de la semaine de kibookin avec plein d'autres idées de roman ados. Plus d'excuse pour ne pas trouver sa pépite à soi.

Idées à lire sur KIBOOKIN (KIBOOKIN/SLPJ)

Les auteurs se mobilisent pour divertir les jeunes

On l'a vu avec Vincent Villeminot et son L'île, confinée comme nous en ce moment, Cécile Roumiguière propose aussi de son côté la lecture de ses livres pour les plus jeunes.

Et, grande nouvelle, on vient de l'apprendre sur Twitter, J.R. Rolling n'oublie pas ses fans ! Elle propose de saupoudrer un peu de magie à ce confinement grâce à la baguette d'Harry Potter sur le site harrypotterathome.com en anglais, et à retrouver grâce à Gallimard jeunesse qui relaie des activités magiques et ludiques à télécharger. C'est aussi l'occasion d'écouter la chronique d'Anna sur son héros préféré !

"Les activités magiques Harry Potter" (Gallimard jeunesse)

Hommage

Denise Millet nous a quittés le 28 mars dernier, à l'âge de 87 ans.

Inséparable de son mari, Claude Millet, ils ont réalisé un nombre infini d'illustrations. Certains se rappelleront, non sans nostalgie, des dessins signés C+D Millet dans de nombreux Okapi, Astrapi, Grain de soleil, J’aime lire, et autres Belles Histoires… qui restent toutes attachées à nos souvenirs d'enfance !