Les enfants des livres. "Le jour où tout a basculé", le coup de cœur d'Anna qui signe le chapitre 9 du journal !

Chapitre 9, "Au Louvre", illustration de Luc Desportes (LUC DESPORTES)

En cette période inédite de pandémie du Covid-19 et de déconfinement pour tous, "Les enfants des livres" vous proposent des idées de lecture et ils vous invitent à suivre leur Journal sur le web. Depuis la semaine dernière, Le journal des enfants (confinés) des livres est devenu :

Le journal des enfants (déconfinés) des livres

Avec Bertrand Puard, romancier et auteur jeunesse, notre parrain pour ce Journal, Le journal des enfants (confinés) et maintenant (déconfinés) des livres propose un nouvel épisode écrit par l'un des jeunes de l'équipe des Enfants des livres (de 11 à 18 ans).

"Au Louvre" est le titre du dessin que Luc Desportes vous propose pour illustrer ce nouvel épisode, écrit par Anna. Voici le neuvième chapitre du Journal des enfants (déconfinés) des livres

Neuvième chapitre signé Anna , 13 ans,

Le journal des enfants (déc... by Franceinfo on Scribd

Anna et Le Louvre

Dans ce chapitre 9, Anna évoque le musée du Louvre, un lieu q'elle affectionne particulièrement, et dont elle a eu l'occasion de parler avec les auteurs Emmanuelle et Benoît de Saint Chamas, pour évoquer leur série jeunesse Les secrets du Strom, éditions Nathan. L'intrigue se passe dans les coulisses du musée et la chronique des Enfants des livres à réécouter ici.

"Les secrets du Strom", E. et B. de Saint Chamas (NATHAN)

Le coup de coeur d'Anna

Le jour où tout a basculé, de Julie Buxbaum, traduit par Benjamin Kuntzer, éditions Pocket Jeunesse (mars 2020)

Le jour où tout a basculé, c’est ce terrible 11 septembre 2001, au moment où les avions frappaient les tours jumelles à New York. L’héroïne de cette histoire s’appelle Abbi, et elle fêtait son premier anniversaire à la crèche du World Trade Center quand il y a eu les explosions. Abby n’était donc qu’un petit bébé, et elle a survécu à ce drame. Ce jour-là, un photographe l’a prise en photo, elle et un groupe d’enfant. Ils font la une des journaux et depuis, elle est devenue "Baby Hope", le "Bébé de l’espoir", rescapé de cet attentat.

Et alors qu’elle tente d’oublier toute cette histoire, 16 ans plus tard, Abby va faire la rencontre de Noah, un jeune garçon qui voudrait son aide : son père est mort dans cet attentat, et il est certain qu’il va apprendre des choses sur la fin de sa vie, grâce à la célèbre photo.Il veut donc retrouver toutes les personnes qui étaient présentes ce jour-là... Au début Abby refuse et ensuite…. À vous de lire la suite !

Le livre nous porte dans l’univers d’Abby et de Noah, à travers leurs deux regards. C’est une histoire vraiment géniale, avec un soupçon d’amour, une grosse louche de suspense et une pincée de comique. Anna

Écouter l'intégralité de l'entretien avec Anna.

LES ENFANTS DES LIVRES - ANNA, LE JOUR OU... --'-- --'--

"Le jour où tout a basculé", de J. Buxbaum (EDITIONS PKJ)

Et d'autres idées de lecture

Le conseil de Mathéo, 11 ans

Les secrets de Toutânkhamon, Emma Carroll, éditions Gallimard Jeunesse (janvier 2020)

"Cette folle aventure débute à Londres avec Lil, une fille de 10 ans qui habite avec ses parents. Alors que son grand-père est sur le point de mourir, Lil découvre un somptueux vase chez lui : il contient un mystérieux message qui semble venir de… l’Égypte ancienne ! Tout cela est très mystérieux ! Elle décide alors d’enquêter. Et si cela avait un rapport avec le tombeau de Toutânkhamon ? Indices, voyages en bateau, en train, vont la conduire sur le lieu de fouilles d'Howard Carter, le célèbre architecte qui cherche justement … le tombeau de Toutânkhamon !"

J’ai beaucoup aimé ce livre. En effet, dans ce roman, l’héroïne a un peu près le même âge que moi, et que beaucoup d’autres lecteurs… Et pourtant, on ne s’imaginerait pas vivre de telles aventures. Et c’est cette confusion entre le réel et la réalité qui rend ce livre si magique ! Et en ce moment si particulier, ce livre permet de s’évader de son domicile pour s’échapper dans d’autres endroits … Mathéo

"Les secrtes de Toutânkhamon" de E.Carroll (GALLIMARD JEUNESSE)

Et lire le Prix des Imaginales 2020

Nous vous en avions parlé dans la chronique du 20 octobre 2019, elle avait déjà reçu le Prix Vendredi pour ce même roman ! C'est à nouveau Flore Vesco qui est lauréate du Prix des Imaginales 2020 dans la catégorie Jeunesse avec L’Estrange malaventure de Mirella (L’École des loisirs - avril 2019).

"L'Estrange Malaventure de Mirella", de F. Vesco (L'école des loisirs)

Et surtout, restez bien prudents, haut les coeurs et bonnes lectures à tous !