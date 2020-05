Les enfants des livres. Heureux de vous retrouver !

Chapitre 8, "Maman ?", illustration de Luc Desportes (Luc Desportes)

En cette période inédite de pandémie du Covid-19 et de déconfinement pour tous, "Les enfants des livres" reviennent en version audio pour vous donner des idées de lecture et ils vous proposent de continuer à suivre leur Journal sur le web.

À partir de maintenant Le journal des enfants (confinés) des livres devient :

Le journal des enfants (déconfinés) des livres

Avec Bertrand Puard, romancier et auteur jeunesse, notre parrain pour ce Journal, et les sociaux romanscasterman et Let's read, qui relaient notre histoire, nous vous invitons à suivre, semaine après semaine ce rendez-vous inédit.

Chaque dimanche depuis les débuts de la pandémie Le journal des enfants (confinés) et maintenant (déconfinés) des livres propose un nouvel épisode écrit par l'un des jeunes de l'équipe des Enfants des livres (de 11 à 18 ans).

"Maman ?" est le titre du premier dessin que Luc Desportes vous propose pour illustrer ce nouvel épisode, écrit par Lola, et un deuxième dessin dans le corps du texte,

"Papa !" illustre cette nouvelle étape, car notre histoire ne pouvait pas s'arrêter là ! Voici donc le huitième chapitre assorti d'une Transition signée Bertrand Puard lui-même pour passer de l'état de (confinés) à celui de (déconfinés)...

Huitième chapitre signé Lola , 15 ans, et Transition écrite par Bertrand Puard, notre parrain

Le journal des enfants (dé-... by Franceinfo on Scribd

Le coup de coeur de Lola

Wilder Girls, de Rory Power, traduit par Frédérique Le Boucher, éditions Robert Laffont, Collection R (13 février 2020)

Dans ce roman, on ne parle pas du coronavirus mais du "Tox" : l’île de Raxter, avec son pensionnat pour jeunes filles, a été mis sous quarantaine. Les adolescentes sont contaminées par ce virus qui provoque des crises étranges et dangereuses. Coupées du monde, la vie de "confinées" s'organise mais beaucoup d'entre elles se trouvent menacées par des bêtes sauvages. Un terrible complot se déroule sous leurs yeux et elles vont devoir mener l'enquête...

Lola a trouvé très intéressant de pouvoir comparer l'univers de ce roman à la réalité, car nous aussi, nous étions en quarantaine il y a quelques jours... D'autre part, "l'écriture est captivante, il y a de l'action et même un peu d'humour, j'ai vraiment adoré !".

"Wlder girls", de R. Power (ROBERT LAFFONT, Collection R)

Et d'autres idées de lecture

Le conseil de de Cyril, 13 ans

Demandez-leur la lune, d'Isabelle Pandazopoulos, éditions Gallimard, collection Scripto (janvier 2020 - à partir de 13 ans)

"Le passage en seconde générale est refusé pour Lilou, Samantha, Bastien et Farouk. Habitant dans un endroit en France où il n’y a même pas internet, les quatre se demandent quel va être leur avenir. Heureusement pour eux, leur route croise celle d’Agathe Fortin, professeure de français et leur nouvelle professeure de soutien.

Cette rencontre va tout simplement changer leur vie. Agathe Fortin va même les amener à participer à un concours d’éloquence, alors que jusque-là personne ne croyait en eux. Grâce à Madame Fortin, leurs objectifs deviendront peu à peu atteignables car elle leur apprend qu’en étant tous ensemble, tout devient possible."

Chacun a un rôle dans la vie des autres, et c’est ça qui pour moi rend ce roman magnifique. Je recommande vivement ce livre car il permet de prendre du recul sur notre vie, de se dire qu’il existe, même dans notre pays, des personnes qui ont une vie complètement différente de la nôtre. Ce roman présente la vie de quatre adolescents en difficulté, en nous montrant chacun de leurs points de vue, de manière simple et émouvante. On ressent de manière très directe les émotions des personnages en découvrant leur histoire, parfois dramatique, leurs secrets et leurs espoirs. Ce livre est avant tout une belle rencontre. Cyril

"Demandez-leur la lune" de I. Pandazopoulos (GALLIMARD SCRIPTO)

Avec kibookin.fr

Retrouvez encore plus d'idées à lire sur le site de kibookin. Pour tous les âges et pour tous les goûts, plus d'excuses pour ne pas trouver sa pépite à soi ! Et ensuite courez vite dans votre librairie préférée pour fêter leur réouverture...

Idées à lire sur KIBOOKIN (KIBOOKIN/SLPJ)

ALERTE SORTIE !

Il y aura peut-être même une ruée chez nos libraires : c'est l'arrivée tant attendue du nouveau Hunger Games intitulé La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, de Suzanne Collins, traduit par Guillaume Fournier, aux éditions PKJ. Il paraît que nous allons faire la connaissance de "La fille du District Douze"... Vous êtes prêts ? ALors rendez-vous le 20 mai en librairie !

"Hunger Games, la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur" de S. Collins (EDITIONS PKJ)

Lire à voix haute

Dans la chronique Les enfants des livres, comme vous le savez, nous aimons lire à voix haute, c'est un moment important pour faire ressentir l'oeuvre que nous présentons et vous donner envie de lire le coup de coeur de l'adolescent qui le présente.

Nous ne sommes pas les seuls bien sûr ! Il existe même un concours. Du 24 avril au 10 mai, 146 élèves de CM2 ont participé aux finales régionales du grand jeu de lecture à voix haute, Les Petits champions de la lecture, à retrouver ici. Nous connaissons maintenant les gagnants, ils s'appellent :

Ambre, finaliste d'Outre-Mer ; Aurore, finaliste des Pays de la Loire ; Camille, finaliste du Grand-Est ; Charlie, finaliste de Bourgogne-Franche-Comté ; Hadrien, finaliste d'Île-de-France ; Lilou, finaliste de Normandie ; Lino, finaliste d'Occitanie ; Louise, finaliste de Provence-Alpes-Côte d’Azur ; Lucile, finaliste du Centre-Val de Loire ; Maeva, finaliste d'Auvergne Rhône-Alpes ; Malia, finaliste de Corse ; Maya, finaliste de Nouvelle-Aquitaine ; Pharell, finaliste des Hauts-de-France ; Sahra, finaliste de Bretagne.

Et maintenant ces jeunes lecteurs nous donnent tous rendez-vous fin juin pour la grande finale nationale !

Les Petits champions de la lecture (Les Petits champions de la lecture / Thomas Bass)

Et surtout, restez bien prudents, haut les coeurs et bonnes lectures à tous !