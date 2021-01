Légion d'honneur : "On est particulièrement sensibles à cette reconnaissance", réagit la virologue Astrid Vabret, décorée vendredi

La nouvelle promotion de la Légion d'honneur rend hommage aux Français investis dans la lutte contre le Covid-19. Parmi les personnes décorées vendredi 1er janvier figure la professeure Astrid Vabret, cheffe du service de virologie du CHU de Caen. "C'est quelque chose qui fait plaisir, cette reconnaissance, notamment pour les différents corps de métier de la santé", réagit l'intéressée vendredi soir sur franceinfo.

Une discipline "relativement discrète"

"On est particulièrement sensibles à cette reconnaissance puisqu'il y a plusieurs virologues distingués, et c'est important parce que cette discipline est relativement discrète. Elle est d'ailleurs restée relativement discrète dans les médias cette année, donc c'est une bonne chose", estime Astrid Vabret.

La virologue pense qu'il est aussi "important" d'avoir décoré à titre posthume quarante personnes mortes des suites du Covid-19 dans l'exercice de leur métier. "Il y a beaucoup de métiers [à risque], on pense aux policiers et aux pompiers mais il y a aussi les métiers de la santé, défend Astrid Vabret. Dans les maladies émergentes, le personnel soignant paie en général un très lourd tribut. On l'a vu par exemple dans l'émergence de la crise d'Ebola. C'est vrai dans tous les pays. C'est un métier à risque et c'est important que ça soit reconnu."