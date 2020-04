Le tocilizumab, l'espoir pour les malades graves

Le tocilizumab est un médicament qui est déjà sur le marché et utilisé en cas de polyarthrite rhumatoïde, une maladie chronique. Plusieurs équipes en France et dans le monde, l’ont testé dans des cas graves de Covid-19, quand le virus provoque l’emballement du système immunitaire : on parle d’orage de cytokine. Ces molécules activent trop le système immunitaire.

Moins de passages en réanimation

L’hyper inflammation empêche notamment les poumons d’oxygéner normalement le sang et conduit à l'insuffisance respiratoire aiguë. Le traitement bloquerait cet emballement. Les hôpitaux de Paris ont lancé un essai avec des patients Covid-19 victimes de pneumonie. Les résultats semblent encourageants : il y a moins de passage en réanimation et moins de décès chez les patients qui ont reçu le tocilizumab. Mais il faudra d’autres essais avant d’intégrer ce traitement dans les protocoles de soin des patients.

