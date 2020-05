Le plus grand cinéma en plein air de France s'apprête à ouvrir près de Blois

Un cinéma en drive-in pouvant accueillir 900 personnes va ouvrir le 15 juin prochain sur l'aérodrome de Blois-Le Breuil. Une offre en plein air complémentaire de celle des cinémas traditionnels qui rouvriront le 22 juin.

Un écran de 111m2, une capacité de 250 véhicules et une quarantaine de films grand public au programme jusqu'au 1er août : le nouveau cinéma en plein air de Blois-Le Breuil a de quoi impressionner. Le concept imaginé avant l'annonce de la réouverture des salles obscures le 22 juin, devrait séduire de nombreux spectateurs heureux de retrouver quelques uns des plus grands succès du 7e art pour une somme modique.

Sur l'aérodrome du Breuil entre Blois et Vendôme, ce n'est pas la place qui manque. Le site exploité par le département du Loir-et-Cher s'étend sur plusieurs hectares : le respect des gestes barrières et notamment des distances de sécurité ne sera donc pas un problème. A partir du 15 juin, jusqu'à 250 véhicules - voitures et motos, les camions et camping-cars ayant été jugés trop encombrants - pourront stationner sur des emplacements de 3m50 sur 5m. De l'espace pour pouvoir sortir de son véhicule sans empiéter sur son voisin.

Une programmation grand public

Côté écran, le public devrait en avoir plein les yeux. Une structure gonflable de 15m de large assurera le spectacle. Pour le son, les puissants haut-parleurs seront complétés par une bande-son en FM, accessible depuis son autoradio. Une expérience unique pour les spectateurs qui vont avoir droit à une programmation éclectique et de grande qualité. De la Palme d'or 2019 Parasite, au classique Ben-Hur en passant par le très populaire Camping, au total ce sont 47 films qui seront projetés chaque soir du 15 juin au 1er août à la tombée de la nuit.

Compléter l'offre des cinémas

Une façon pour le département et le multiplexe Cap'Ciné Blois, à l'origine de cette opération, d'animer les soirées estivales et de redonner l'envie au public d'aller voir un bon film en famille. Cette offre originale viendra compléter celle des cinémas traditionnels qui rouvriront plus le 22 juin contre le 15 juillet attendu par les exploitants. De quoi passer un été en technicolor.

Drive-in Cinéma sur l'aérodrome de Blois-Le Breuil du 15 juin au 1er août. Entrée : 5 euros par personne. Réservations à partir du 3 juin.