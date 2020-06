"Le magazine l'Equipe n'est pas menacé", selon sa rédactrice en chef

Géraldine Catalano, rédactrice en chef du magazine de "L'Equipe". (L'EQUIPE)

Les salariés de L'Equipe sont appelés à faire des efforts : baisse de salaires et du nombre de jours de congés. En échange, la direction promet de préserver les emplois. Faute de quoi, l'entreprise devra trouver d'autres sources d'économies, pourquoi pas en passer par un plan social.

"'L'Equipe' traverse des moments difficiles comme l'ensemble des médias : crise de la distribution, recettes publicitaires qui fléchissent, et conséquences du Covid. Le projet présenté par la direction sera discuté la semaine prochaine avec les représentants du personnel et les salariés. Il est trop tôt pour entrer dans le détail mais la suppression du magazine n'a jamais été évoquée", assure Géraldine Catalano, la rédactrice en chef du magazine, vendu chaque samedi avec le journal sportif.

Après sept semaines de pause, l'hebdomadaire est revenu en kiosques fin mai : "L'idée était de réunir toutes nos forces au sein du vaisseau-amiral qu'est le quotidien." Dès son arrivée à la tête du magazine en 2016, Géraldine Catalano lance un nouvelle formule axée sur des sujets de société qu'on retrouve dans le sport : l'homophobie, le racisme, les règles des femmes. "On essaie de faire bouger les lignes, de faire des choix audacieux."

Une femme pour diriger un titre sportif, c'est suffisamment rare pour être souligné. A-t-elle subi du machisme, du sexisme ou du harcèlement ? "Non, je sais que ces situations existent mais je ne les ai jamais vécues en 20 ans de métier. C'est vrai qu'à 'l'Equipe', la rédaction est majoritairement masculine, mais il y a des responsables femmes et plein d'excellentes plumes féminines. Et elles ne traitent pas que du patinage artistique et des disciplines à frou-frou !"