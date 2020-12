Le Havre parmi les 20 villes à tester le dépistage massif du Covid-19 avant les fêtes de Noël

La ville du Havre fait partie des 20 villes françaises choisies par le gouvernement pour lancer une campagne de dépistage massive avant Noël. Dès lundi 14 décembre, des agents sanitaires vont tester la population à grande échelle sur différents sites installés dans la métropole normande. Avec un objectif : éviter une reprise de l'épidémie lors des festivités de Noël.

Même programme à Charleville-Mézières dans les Ardennes. "À la différence de d'autres départements en France où soit on diminue, soit on stagne, ici on est dans une augmentation qui se poursuit", explique le maire de la ville, Jérémy Dupuy.

Lors de ces dépistages, ce sont des tests antigéniques qui seront utilisés avec l'avantage d'obtenir un résultat en 20 minutes. Des agents de santé seront sur place pour donner des consignes détaillées aux personnes positives qui devront s'isoler pendant sept jours.