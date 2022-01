Interrogé il y a quelques jours sur le problème des fermetures de lits à l’hôpital, le Premier ministre Jean Castex a assuré au contraire avoir mis les bouchées doubles. Les équipes de "L'Oeil du 20 heures" ont vérifié, en épluchant les plans de financement de la sécurité sociale, qui fixent chaque année les budgets alloués aux établissements de santé et nous les avons comparés depuis 2011. Entre 2020 et 2022, le budget est passé de 84,4 à 95,3 milliards d’euros, soit 13% d’augmentation sous le gouvernement Jean Castex, mais pas de doublement, comme l’affirme le Premier ministre. Le budget n’a pas doublé non plus depuis le début du quinquennat d’Emmanuel Macron (+20%) ni même depuis l’élection de François Hollande, il y a 10 ans (+28%).

Un "taux de progression annuel" en hausse

Alors à quoi Jean Castex faisait-il référence ? Un membre de son cabinet nous a donné une explication par téléphone.

De 2011 à 2020 le taux de progression annuel des moyens de l’hopital était en moyenne de 2,3%. Et entre 2020 et 2022, le taux a été porté à 4,7% en moyenne, donc le taux de progression a presque doublé. Un membre du cabinet du Premier ministre à l'Oeil du 20 heures

Ce n’est donc pas le budget qui a doublé, mais le taux de progression annuel moyen sur la période 2020-2022 qui a augmenté deux fois plus vite que ces dix dernières années.

Un effet “crise sanitaire” selon Frédéric Bizard, professeur d'économie et président de l'Institut Santé : "C’est une hausse du budget de l’hopital qui a été subie à l’arrivée du covid et qui a été à juste titre permise par le quoiqu’il en coute." "Cette dépense elle a été financée à crédit, c’est à dire que ce ne sont pas des moyens permanents supplémentaires qu’on a donné à l’hopital et qu’on a financé par des ressources, ce sont des moyens exceptionnels qui ont été financés par le déficit", précise-t-il. Au total, depuis le début du Covid-19, s’il n’a pas été multiplié par deux, le budget de l’hopital a augmenté de 11 milliards d’euros.

