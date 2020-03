"Le gouvernement actuel n'est pas responsable de l'appauvrissement du stock de masques", affirme Roselyne Bachelot

L'ancienne ministre de la Santé estime que "l'État fait le maximum" pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, mais s'avoue "perplexe" devant un confinement pas assez sévère à son goût.

"Le gouvernement actuel n'est pas responsable de l'appauvrissement du stock de masques", a affirmé ce dimanche sur franceinfo Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Santé. Celle qui avait été accusée d'avoir surréagi lors de l'épidémie du H1N1 en 2010 fustige la décision de destruction d'une bonne partie des stocks de masques, sur injonction de la Cour des comptes. "Face à des pandémies, ce n'est pas au moment où on en a le diagnostic complet qu'il faut agir", estime-t-elle.

franceinfo : Pensez-vous comme certains médecins que la France n'était pas assez préparée pour cette pandémie ?

Roselyne Bachelot : Face à un danger inconnu, face à des pandémies dont on ne sait pas si elles vont être graves ou pas, ce n'est pas au moment où on en a le diagnostic complet qu'il faut agir. C'est pour cela qu'il faut constituer des stocks de précaution et de prévention. On voit bien les difficultés d'approvisionnement actuelles (…) Dans une pandémie mondiale, les fournitures, que ce soit de médicaments, de matériel de prévention, de vaccins, font l'objet d'une course, d'une bagarre entre les différents pays. Donc, c'est au moment où ça va bien qu'il convient de constituer des stocks. Vous savez, quand on dit des chiffres de 1 milliard de masques chirurgicaux, 600, 700 millions de masques FFP2, on a l'impression que c'est considérable. Mais il faut savoir qu'il s'agit d'armer trois millions de personnels médicaux et paramédicaux, des services de sécurité, des personnels qui sont chargés d'assurer l'approvisionnement des Français.

Est ce qu'on aurait dû conserver et entretenir les stocks de masques précédents, en dépit des contraintes budgétaires et des injonctions de la Cour des comptes qui ont mené à ce non-renouvellement ?

Oui, absolument. Je défends cette position, je l'ai toujours défendue. La Cour des comptes juge uniquement sur des questions budgétaires, en l'occurrence ça ne fonctionne pas. 250 millions de masques doivent être livrés dans les prochains jours, des tests de prototypes sont annoncés par le Premier ministre. Je crois que l'État fait le maximum. Il est soumis à un certain nombre de contraintes techniques. Les masques, il faut les fabriquer bien entendu. Il faut relancer les chaînes de fabrication à la fois à l'étranger, et chez nous, et pour ça le gouvernement fait le maximum, avec les moyens qui lui ont été donnés. Le gouvernement actuel n'est pas responsable de l'appauvrissement du stock de masques.

Personnellement, je suis pour le durcissement du confinement (…) J'avoue que l'autorisation du jogging me laisse éminemment perplexe. Et je pense que devant ce qui nous attend, la gravité de ce qui nous attend, il faut rester au maximum chez soi.

Il faut durcir le confinement, estime Roselyne Bachelot --'-- --'--

En 2010, vous aviez été critiquée quand vous aviez pris des mesures importantes, notamment en commandant des stocks de vaccins pour faire face à la grippe A. Aujourd'hui, beaucoup font leur mea culpa, comment réagissez-vous ?



C'est évidemment très touchant, mais je ne veux pas surfer là-dessus . On est dans une lutte commune, ce n'est pas l'heure de régler des comptes, d'être saisi d'une joie mauvaise. C'est le moment de serrer les dents et de se serrer les coudes.