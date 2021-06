Le déficit de la Sécurité sociale, toujours plombé par le Covid-19, revu en hausse à 38,4 milliards d'euros en 2021

Les dépenses vont s'accroître de 8,2 milliards, pour payer les tests de dépistage, les vaccins et les autres surcoûts (hôpitaux, arrêts de travail) liés à la troisième vague épidémique en début d'année.

Plongé en 2020 à un niveau abyssal par l'épidémie de Covid-19, le déficit de la Sécurité sociale se maintiendra au même étiage cette année, à 38,4 milliards d'euros, selon un rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale consulté mercredi 23 juin par l'AFP. En 2020, un déficit historique de 38,7 milliards avait enregistré.

Le budget voté en décembre tablait pourtant sur un léger redressement en 2021, à 35,8 milliards. Et la tendance laissait augurer un meilleur résultat : avec une récession de 8% du PIB en 2020, au lieu des 11% redoutés, les recettes encaissées en 2021 vont bondir de 5,6 milliards. Mais dans le même temps, les dépenses vont s'accroître de 8,2 milliards, pour payer les tests de dépistage, les vaccins et les autres surcoûts (hôpitaux, arrêts de travail) liés à la troisième vague épidémique en début d'année.

Les branches famille et accident du travail en excédent

Sans surprise, l'essentiel du déficit reposera sur la branche maladie, qui devrait finir l'année avec une nouvelle perte record de 31 milliards d'euros. La branche retraite affichera aussi un solde en dégradation (- 4,4 milliards), mais en réalité son déficit se réduira de moitié si l'on exclut le versement exceptionnel de 5 milliards reçu l'an dernier au titre d'une vielle "soulte" appartenant au régime des électriciens et gaziers. S'y ajoute l'habituelle perte (- 2,6 milliards) du fonds de solidarité vieillesse (FSV).

L'amélioration sera plus flagrante pour les branches famille (+0,5 milliard) et accidents du travail (+0,3 milliard), qui retrouveront leurs excédents d'avant l'épidémie. En revanche, la nouvelle branche autonomie terminera son premier exercice sur un déficit plus élevé que prévu, de 1,2 milliard d'euros.