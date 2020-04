Le décryptage éco. Quelle politique fiscale face à la crise du coronavirus ?

Ministère de l'Economie et des Finances dans le quartier de Bercu à Paris. (CATHERINE GRAIN / RADIO FRANCE)

Quelles seront les conséquences fiscales de la crise du coronavirus ? Beaucoup de Français ont vu leur revenu diminuer ces dernières semaines. Faut-il s'attendre à des baisses d'impôts ? Va-t-il y avoir un impôt pour financer la crise ? Ceux qui attendent un coup de pouce dans le contexte en seront pour leur frais.

Même si de nombreux Français risquent de voir leurs revenus chuter avec la crise, pas de baisse d’impôts à venir. L’exécutif préfère insister sur les efforts qu’il fait pour maintenir à flot le niveau de vie des Français avec le chômage partiel notamment qui concerne déjà plus de 5 millions de travailleurs, ou encore avec des primes comme celle de 1 500 euros aux indépendants et aux patrons des petites entreprises. Ces primes sont défiscalisées, c’est à dire non imposables.

Ni hausse, ni baisse dans l'horizon immédiat

Et pour les plus hauts revenus, pas de modification non plus. Par exemple, la suppression de la taxe d’habitation est maintenue pour tous les Français, y compris les 20% les plus riches. Quant à ceux qui craignent des augmentations d'impôts pour payer le surcroît d'endettement du pays, qu’ils se rassurent, a dit Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, lundi 6 avril, sur franceinfo : "Ce n'est pas une bonne idée de vouloir relancer la machine économique en augmentant les impôts". Pas de corona-impôt en vue, donc !

Le rétablissement de l’ISF n'est pas à l’ordre du jour non plus, dit le gouvernement. Les plus fortunés et les grandes entreprises sont, certes, invités à participer à l’effort national, à faire preuve de solidarité mais sous la forme de dons, qu’ils peuvent verser directement à l’État. L’argent alimentera un fonds de solidarité. Rien de très contraignant donc pour le moment.

Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, a quand même glissé que le gouvernement devra rediscuter de sa politique fiscale : forcément, avec la crise, les équilibres prévus pour 2020 ont volé en éclat, Et pour le coup, il pourrait bien y avoir des changements, et peut être même des hausses d’impôts les années suivantes. Cette discussion aura lieu à l’automne, lors de l’élaboration du prochain budget, celui de 2021.

D’ici là, Bercy a annoncé un délai pour remplir la déclaration de revenus. Vous pourrez le faire à partir du 20 avril au lieu du 9. On rappelle que tout le monde doit faire une déclaration, même si vous n’êtes pas imposables.