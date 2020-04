Le décryptage éco. Crise du coronavirus : peut-on effacer les dettes des Etats ?

Valeurs des différentes monnaies des pays. (MAXPPP)

Pour passer la crise du coronavirus, la plupart des États dépensent sans compter. Et pour cela, ils s’endettent à tout va. Au point que certains imaginent d’effacer les dettes ou au moins une partie. Réaliste ? On a basculé dans quelque chose d’inouï, certes, mais de là à effacer la dette, cela semble peu probable.

Derrière la dette, il y a des investisseurs. Ceux qui détiennent de la dette française, c’est à dire qui prêtent de l’argent au pays, sont des institutionnels, des fonds d’investissement, mais aussi des millions de particuliers, des Français notamment via leur assurance vie. On estime, par exemple, qu’il y a 50 millions de contrats d’assurance vie en France. Pour eux, si on efface la dette, cela revient à ne pas rembourser et il y a des chances qu’ils perdent de l’argent.

Et puis, effacer la dette, cela voudrait dire aussi que le pays fait défaut, qu’il n’arrive pas à rembourser, qu'il est en faillite. L’Argentine et la Grèce l’ont été à un moment et ça a été sanglant. Ces pays ont dû se serrer la ceinture, ont connu des cures d’austérité terribles. Ne pas payer la dette, c’est aussi donner le signal que vous n’êtes pas solvable, donc c’est se priver d’investisseurs futurs. Ce qui est ennuyeux, parce qu’aujourd’hui, il faut bien comprendre qu’on paie les retraites, les salaires des fonctionnaires grâce aux prêts de ces investisseurs.

Des dettes garanties par les banques centrales

Les dettes des États atteignent aujourd'hui des niveaux élevés. C’est vrai que cela donne le tournis : les pays occidentaux basculent dans une ère de dettes colossales qui se comptent en centaines de milliards d’euros. Avec la pandemie, la dette des pays européens, déjà très lourde, va encore faire un bond. En Italie, elle est déjà de 135% du PIB, c’est à dire à plus de 135% de la richesse créée. Et elle va flamber d’ici à la fin de l’année. En Espagne, c’est à peine mieux. En France, notre dette frôlait déjà les 100% du PIB mais là, avec les milliards d’euros que l’État injecte pour payer le chômage partiel et aider les entreprises, c’est sûr, notre dette va encore grimper. On va largement dépasser les 100%.

On compte aujourd'hui sur les banques centrales. Ce sont elles qui financent tous ces plans exceptionnels en prêtant, à des taux intérêts très bas, aux États. Elles sauvent les États en garantissant leur dette à leur place, pour leur éviter la faillite. Et leur rôle est capital. Dans la zone euro, on estime que la Banque centrale européenne, la BCE a désormais à son bilan plus d’un quart de la dette des Etats. C’est énorme.