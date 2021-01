Le coronavirus revient aux portes de Pékin, une nouvelle grande campagne de dépistage organisée

L’épidémie semblait jugulée, mais le pays enregistre son bilan le plus lourd depuis cinq mois avec 103 cas en 24 heures, dont 85 locaux.

Il y a un an, la Chine enregistrait le premier décès d’un homme atteint du Covid-19. Depuis, après des mesures de confinement très strictes, l'épidémie semblait sous contrôle dans le pays de naissance de ce nouveau coronavirus.

Mais la Chine vient d'enregistrer son bilan le plus grave depuis cinq mois. Rien à voir avec les chiffres européens et américains, mais de nouveaux cas sont enregistrés aux portes de Pékin, avec 103 nouveaux malades en 24 heures. C'est donc le branle-bas de combat dans la capitale chinoise qui durcit ses mesures pour se protéger. À 300 kilomètres de Pékin, 18 millions d’habitants sont en quarantaine, avec l’interdiction de quitter leur domicile. Une deuxième campagne de dépistage va commencer.

Les autoroutes qui relient la province du Hebei à la capitale sont bloquées par la police. Rentrer dans Pékin est de plus en plus compliqué pour les passagers arrivant de l'étranger, ils sont soumis à trois semaines de quarantaine et cinq tests de dépistage validés par deux laboratoires. Il suffit d’un seul cas de Covid-19 dans l’avion pour que l’ensemble des passagers soient tous traités comme des cas contact.

La foire du Nouvel an annulée

Depuis lundi matin, il faut présenter un QR code négatif sur son état de santé pour monter dans un taxi à Pékin. La capitale mène un combat intense, déclarent les autorités : "Actuellement, Pékin fait face à une rude épreuve. La prévention et le contrôle de l’épidémie sont plus difficiles et complexes, explique Xu Hejan, porte-parole de la ville de Pékin. Nous ne pouvons pas nous relâcher un seul instant, nous devons négliger aucune piste. Nous appliquons les mesures sans compromis pour garantir la sécurité de la capitale".

La ville de Pékin a annulé la foire du Nouvel an chinois, un évènement très populaire qui doit fêter l’entrée dans l’année du buffle le 12 février. Les vacances scolaires ont été avancées par mesure de sécurité.