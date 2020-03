Le coronavirus fait exploser les ventes de cannabis au Canada

Une interminable file d'attente s'est formée devant la boutique de la Société québécoise du cannabis (SQDC) de la rue Sainte-Catherine, principale artère commerciale de Montréal.

Pour gérer leur stress face à l'épidémie de coronavirus, supporter une quarantaine ou faire des stocks de crainte d'une pénurie, Canadiens et touristes se ruent depuis plusieurs jours sur les magasins et les sites de vente de cannabis. Le Canada a légalisé la vente de cannabis récréatif le 17 octobre 2018, devenant ainsi le second pays au monde à le faire, cinq ans après l'Uruguay.

>> Suivez la situation en direct avec franceinfo

Devant la boutique de la Société québécoise du cannabis (SQDC) de la rue Sainte-Catherine, principale artère commerciale de Montréal, la file d'attente s'allonge avant même l'ouverture. "On a décidé de se mettre en quarantaine, on va juste chercher de la 'weed' pour les quinze jours", dit Maureen Duflot, 28 ans. Elle est arrivée la veille au soir avec son conjoint de Paris sur le dernier vol avant la fermeture de la frontière canadienne. Les autorités canadiennes ont appelé les voyageurs revenant de l'étranger à s'isoler volontairement pendant deux semaines.

"Nous encourageons les gens à acheter en ligne"

"On a remarqué une augmentation des ventes au cours des derniers jours", confirme Fabrice Giguère, porte-parole de la SQDC, qui ne dévoile toutefois jamais ses chiffres. Une autre cliente de la SQDC, Kelly Mercer, dit ne "pas vraiment se préoccuper" du risque d'attraper le virus en venant en personne en boutique, même si près d'une centaine de cas étaient confirmés mercredi soir au Québec, dont un mortel. "Comme vous pouvez le constater, tout le monde fait de la distanciation sociale, les magasins prennent des précautions, ne manipulent pas d'argent comptant, et les caissiers portent des gants", précise la trentenaire en sortant de la boutique.

"On a mis en place plusieurs mesures d'atténuation pour réduire les risques" de propagation dans les succursales, confirme Fabrice Giguère. Dans le reste du Canada, le géant du cannabis Canopy Growth a temporairement fermé mardi ses 23 magasins de commerce de détail, invoquant sa responsabilité sociale de limiter les contacts entre clients. "Nous encourageons les gens à acheter en ligne plutôt qu'en magasin", affirme Jordan Sinclair, vice-président à la communication de Canopy Growth.