Le coronavirus coûte cher aux entreprises

Pour Joone, une entreprise française de couches et de produits d'hygiène, la facture du Covid est salée. La direction a fait ses calculs. Pour protéger les 52 salariés, il a d'abord fallu investir en matériel. "On a d'abord commandé 50 000 masques, du gel hydroalcoolique à destination des salariés et 500 tests", détaille une responsable. En tout, 17 000 euros ont été consacrés au matériel. Autre poste de dépenses : les livraisons, 5 à 10% plus chères ces derniers mois.

Les dépenses s'accumulent, les remboursements se font attendre

Les surcoûts s'ajoutent aux heures supplémentaires facturées par les prestataires pendant le confinement. La facture s'élève à 75 000 euros au total. Les dépenses s'accumulent alors que l'entreprise attend toujours certains remboursements. Seule compensation, le Covid a réduit le budget "événementiel". Au total, le Covid a coûté 110 000 euros à l'entreprise. La facture pourrait encore grimper avec le durcissement du protocole sanitaire.