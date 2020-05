Le conseil santé : "Mon entreprise va fermer et je vais être licencié, je n'arrive pas à le dire à mes enfants..."

Philippe va être licencié, comment l'annoncer à ses enfants. Alors que sa femme est déjà au chômage partiel. (Photo d'Illustration) (ANTHONY PICORE / MAXPPP)

Aujourd'hui Philippe nous écrit : "Mon entreprise va fermer, et je vais être licencié, alors que ma femme est déjà en chômage partiel. Nous avions dit à nos enfants (7 et 9 ans) la vérité sur le virus, mais là, c’est trop, je n’arrive pas à leur annoncer la situation. Comment faire ?"



franceinfo : comment répondre à Philippe, Claude Halmos, il est très inquiet

Claude Halmos : Je crois que les difficultés de Philippe sont - ou vont être - celles de nombreuses familles, parce que ce qui lui arrive, arrive en ce moment à beaucoup d’autres. Et il est important de le lui rappeler.

Parce que les ravages psychologiques que fait un licenciement, sont liés bien sûr aux angoisses qu’il génère par rapport à la réalité : comment payer son loyer ? nourrir sa famille ? etc... Mais aussi au fait qu’il est toujours, pour ceux qui le subissent, non seulement traumatisant, mais générateur de honte.

Parce que, même si le licencié (dont l’entreprise ferme, par exemple), ne peut pas mettre en cause ses compétences, il se sent toujours coupable de ce qui lui arrive. Et bien sûr, à partir de là, il a peur de parler à ses enfants. Parce qu’il a l’impression qu’il va devoir leur avouer des faiblesses honteuses.

Qu'est-ce qui pourrait aider Philippe ?

Je crois qu’il faut d’abord qu’il sorte du piège de s’imaginer personnellement responsable d’une situation qui n’a rien de personnel. Et il peut être utile d’ailleurs qu’il prenne contact avec des associations pour, en discutant avec d’autres, réussir à le comprendre.

C’est essentiel pour lui, mais aussi pour ses enfants. Parce que, dans les situations difficiles, les enfants ont besoin de sentir leurs parents solides, et sûrs d’eux-mêmes. Et, ensuite, il faut qu’il leur explique la situation économique provoquée par le Covid-19. Et ses conséquences sur l’emploi (que subissent sans doute aussi certains parents de leurs copains).

Et surtout, il faut qu’il leur permette d’exprimer leurs inquiétudes. Sans leur cacher les siennes - elles sont normales, et ils les sentent. Mais en leur expliquant bien d’une part les aides sociales, sur lesquelles on peut compter. Et surtout que, même inquiet, il va être aux commandes et "assurer", comme l’on dit. Et que, donc, on est ensemble, et on va s’en sortir !