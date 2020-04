Le conseil éducation. Des livres audio et des histoires lues pour s’évader pendant le confinement

"Le Prince oublié et la sorcière malfaisante", un épisode du podcast "Une histoire et... Oli" de France Inter. (CAPTURE D'ÉCRAN / FRANCEINTER.FR)

Ce sont des ressources particulièrement utiles en période de confinement si vos enfants ne sont pas des passionnés de lecture ou ne savent pas encore lire. Livres audio, histoires lues par des personnalités ou contes musicaux, il y a largement de quoi faire sur les plateformes de streaming comme Deezer ou Spotify, ou grâce aux librairies qui proposent un service de livraison pendant ce confinement.

Xavier Capodano, de la librairie Le Genre Urbain, à Paris, partage avec nous ses coups de coeur. "D’abord des classiques un peu vintage : La Chèvre de Monsieur Seguin racontée par Fernandel, avec sa voix et son accent marseillais ; ou encore le classique de Gérard Philippe qui raconte Le Petit Prince, c’est formidable ! Et puis parmi les références plus récentes, les éditions Didier Jeunesse proposent par exemple des contes musicaux racontés par des personnalités, comme Pierre et Le Loup, en jazz, raconté par Denis Podalydès, c’est absolument génial !"

Des ressources gratuites

La plateforme Audible propose en accès libre en ce moment une trentaine de livres audio pour enfants et adolescents. Vous y retrouvez par exemple le 1er tome des aventures d’Harry Potter. Et pour les plus petits, un incontournable : Oli, le podcast de nos amis de France Inter, avec des dizaines d’histoires disponibles, idéales pour les 5-7 ans.