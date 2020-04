Le confinement est respecté par "la grande majorité de la population, y compris dans les quartiers dits difficiles," selon un représentant policier

Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT, "salue ces gens qui sont restés confinés alors que le beau temps invitait très facilement à sortir". Il assure que le confinement est globalement respecté, y compris dans les quartiers "sensibles".

Le confinement dure depuis presque six semaines. Une situation plus ou moins difficile à vivre suivant l'endroit où l'on se trouve, mais "la grande majorité de la population respecte les règlements partout en France y compris dans les quartiers dits difficiles", a expliqué ce lundi 27 avril sur franceinfo Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. "Il faut saluer le civisme et la responsabilité de tous qui ont permis de d'endiguer la propagation du coronavirus et saluer ces gens qui sont restés confinés alors que le beau temps invitait très facilement à sortir."

Des affrontements ont eu lieu la semaine dernière à Villeneuve-la-Garenne, près de Paris, et dans d'autres villes de banlieues à la suite d'un accident entre un motard et des policiers. "C'est plutôt une minorité d'individus notamment des délinquants notoires qui essaient de profiter d'un évènement avec la police pour reprendre la rue et remettre en place leur petit business."

Depuis le début du confinement les trafics de drogue sont en diminution. "Ils ont énormément baissé dans les quartiers difficiles faute de consommateurs." Les violences sont majoritairement dues aux trafiquants. "La population des quartiers difficiles sont en grandes majorités des gens comme tout le monde qui aspirent à vivre en toute tranquillité, qui respecte le confinement. Il n'y a pas de difficultés particulières", a expliqué Denis Jacob.