Le chômage en très forte hausse en France

Alors que l’épidémie de coronavirus est toujours d’actualité en France, le pays doit faire face à un autre problème de poids : le chômage est en très nette hausse, il est à un niveau jamais atteint depuis 25 ans. Sur le seul mois d’avril, il a augmenté de 22,6%. Au total, ce sont 843 000 demandeurs d’emploi supplémentaires. Le pays compte jeudi 28 mai 4 575 000 chômeurs.

Une hausse à associer à l’épidémie de coronavirus ?

Face à l’ampleur de ces statistiques, le ministère du travail a tenté d’expliquer comment une telle augmentation a pu être possible. "Le chômage augmente donc parce que les entreprises, dans le contexte actuel, n’embauchent plus, mais pas parce qu’elles licencient massivement", analyse-t-il. En trois mois, ce sont 1 065 300 nouveaux demandeurs d’emploi catégorie 1 qui ont été dénombrés. Les intérimaires et les titulaires de contrats très courts sont les premiers touchés par cette crise.

