Le château de Luneville, le "petit Versailles Lorrain" a partiellement rouvert ses portes au public

Le château de Lunéville (Meurthe-et-Moselle) a accueilli ses premiers visiteurs le 25 mai. Mais attention, seuls quelques espaces sont accessibles au public.

"Ca y est, on revit un peu normalement, on reprend nos habitudes". Sonia Vassart, secrétaire des lieux, apprécie le moment après plus de deux mois d'interrogation et d'inquiétude. Le célèbre château de Lunéville, lieu de résidence des Ducs de Lorraine a enfin rouvert ses portes. Pour l'heure, il est seulement possible d'accéder à la cour des commun et la cour d'honneur ainsi qu'au musée du château. Celui que l'on surnomme "Le petit Versailles Lorrain" se réveille en douceur.

Joyau de notre patrimoine historique, le château de Lunéville a traversé les siècles, les crises et plusieurs incendies majeurs, dont celui de 2003, qui a ravagé une partie de l'édifice et dont les travaux de reconstruction sont toujours en cours. Cette fois, face au virus, il a dû une nouvelle fois fermer ses portes et s'adapter. Depuis le 25 mai, il les a rouvertes à minima, en attendant d'autres instructions gouvernementales.





Ainsi pour découvrir les pièces du château et ses magnifiques jardins, il faut encore patienter, au moins jusqu'au mois de juin. mais les premiers visiteurs étaient heureux de se changer les idées et d'admirer de nouveau la cour d'honneur. "Après le confinement, ça fait du bien de venir admirer les beautés de Lunéville" précise l'un d'entre eux.

Le programme culturel bouleversé

Les pièces du château ne sont pas encore accessibles, mais une dérogation a été délivrée pour le petit musée. En respectant le sens de circulation et les gestes barrières, le public peut prendre le temps de découvrir cet espace. Toutes les équipes s'activent pour préparer la réouverture totale du site. Mais le programme des nouvelles expositions et des concerts a été totalement chamboulé. Certains événements ont été décalés à la fin de l'été, d'autres à 2021.