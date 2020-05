Le brief éco. Tourisme : un plan de relance pour un secteur sinistré

Un camping désert. Photo d'illustration. (MICHEL CLEMENTZ / MAXPPP)

Le tourisme est l’un des secteurs d’activité les plus touchés par la crise du coronavirus. Cette branche d’activité va bénéficier d’un plan d’aide massif de la part de l’État. Près d’un milliards et demi d’euros. Ce plan doit être finalisé cette semaine.

1,35 milliard d’euros précisément : le directeur de la Banque des territoires, Olivier Sichel, l’a annoncé lundi 11 mai sur franceinfo. La Banque des territoires est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, le bras financier de l’État. Ce plan d’aide au secteur touristique durement touché par la crise doit être validé jeudi 14 mai par un comité interministériel, mais le principe est acté. Le tourisme représente aujourd’hui en France environ deux millions d’emplois et pèse pour près de 10% du PIB (la richesse produite par l’économie française sur l’année).

Il s’agira pour l’essentiel d’un programme de fonds propres. C’est-à-dire qu’il ne s’agira pas de prêts accordés aux entreprises du tourisme mais directement de l’investissement pour leur éviter de plier sous la dette des emprunts à rembourser. Ce milliard et demi d’euros viendra compléter les quatre milliards d’urgence déjà débloqués au titre des prêts garantis par l’État (PGE). L’objectif est justement de soutenir les structures, grandes ou petites, qui ne sont pas éligibles à ces PGE. Cela va des petits opérateurs de canoë-kayaks aux parcs d’attraction comme le Futuroscope qui souhaite s’agrandir.

Environnement et numérique

Les entreprises concernées devront répondre à certains critères pour bénéficier de cet argent. La Caisse des dépôts et Bpifrance, qui déploieront les moyens, seront très exigeants sur la qualité environnementale des projets, mais également sur leur dimension numérique. Une manière de construire ou reconstruire un nouveau tourisme en sortie de crise, plus respectueux de l’environnement et plus participatif en impliquant la population dans les choix des infrastructures qui seraient appelées à naître de ces investissements.

Ce plan sera déployé en collaboration avec les régions, les territoires, pour coller le plus possible aux aspirations locales. C’est un accompagnement de long terme proposé aux entreprises, grandes ou petites. Plan à naître donc, jeudi 14 mai à l’issu d’un conseil interministériel. Les professionnels concernés seront ainsi fixés sur les tous derniers détails en fin de semaine.