Le billet sciences. Journée mondiale sans tabac, aujourd'hui dimanche 31 mai

Journée mondiale sans tabac. (Photo d'illustration) (MAXPPP)

À l’occasion de la journée mondiale sans tabac, instaurée par l’organisation mondiale de la santé en 1987, Gérard Feldzer fait le point sur ce fléau planétaire qui s’ajoute à la pandémie actuelle.

Une industrie meurtrière

Le tabac tue huit millions de personnes dans le monde chaque année, dont plus d’un million de non-fumeurs, exposés involontairement à la fumée. Et c’est d’autant plus regrettable que contrairement au coronavirus Covid-19 que nous subissons actuellement, cela pourrait être totalement évité. Le tabac est aujourd’hui la source de nombreuses maladies graves, maladies cardiovasculaires, respiratoires ou neurologiques, cancers.

Le tabac entraîne des maladies respiratoires chroniques, qui touchent en France plus de trois millions de personnes, dont plusieurs dizaines de milliers sont gravement handicapées. Docteur Gilles Dixsaut, président du comité francilien contre les maladies respiratoires

La plus grave maladie liée au tabagisme est bien entendu le cancer du poumon, dont 85% des cas sont liés au tabac et coûtent près de 100 milliards d’euros par an à la société française.

Concernant la crise du coronavirus, des études ont montré que les fumeurs étaient moins touchés. La nicotine présente dans le tabac bloquerait la pénétration du virus dans les cellules.

Avec le coronavirus, chez les fumeurs, le risque de faire une forme grave est 14 fois plus élevé que chez les non-fumeurs. On a donc un risque beaucoup plus important de faire des formes graves, voire mortelles. Docteur Gilles Dixsaut

Un bilan négatif

Tous les ans, des dizaines de milliers de français contractent des maladies en lien avec le tabagisme, et l’impact sur le budget santé de l’État est non négligeable. Et si une vie humaine n'a pas de prix, d'un point de vue strictement économique, les décès dus au tabagisme en ont un. On estime le coût des soins liés au cancer du poumon, par patient, aux alentours de 25 000 euros.

Bien que le tabac soit un marché mondial de 600 milliards d’euros et que les 20 millions de fumeurs réguliers rapportent 13 milliards à l’État français, on se rend compte rapidement que le tabac coûte beaucoup plus cher à la collectivité qu'il ne lui rapporte.

La mesure la plus efficace pour faire diminuer la consommation de tabac consiste à augmenter son prix de vente. On estime qu'une augmentation de 10% du prix du paquet entraîne une diminution des ventes de 4%. Pas très populaire en période électorale …

Tabac et environnement

De plus, la culture du tabac est responsable de 5% de la déforestation dans les pays en développement. Et il faut citer les mégots : rien qu’à Paris, c’est deux milliards de mégots, soit 350 tonnes ramassées chaque année, et en France cela monte à 25 000 tonnes ! Sachant que chaque mégot peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau, et met une à deux années à se décomposer, je vous laisse faire le calcul... Et comme souvent, ce sont les océans qui sont les premières victimes de la pollution.

Dans un communiqué, Matthew L. Myers, président de Campaign for Tobacco-Free Kids déclare : "Les compagnies de tabac ne reculent devant rien pour vendre plus de produits, même si cela signifie capitaliser sans vergogne sur une pandémie."

De manière générale on constate, y compris pour les fabricants de cigarettes électroniques, une stratégie ciblant les jeunes, et des propos très rassurants, voire infondés, à l’attention des consommateurs afin de les inciter à consommer ces produits. Alors que nous continuons d’en apprendre davantage sur les liens néfastes entre coronavirus et usage du tabac, ces tactiques devraient alerter tous les responsables de santé dans le monde.