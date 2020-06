Le billet sciences. Coronavirus : un portrait-robot des asymptomatiques se dessine

Une infirmière effectue un prélèvement auprès de passagers d'une voiture pour réaliser un test du coronavirus, à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) le 13 mai 2020. (NATHALIE BAGDASSARIAN / FRANCE-BLEU PAYS BASQUE / RADIO FRANCE)

Ne pas pouvoir isoler les personnes contagieuses parce qu'elles n'ont pas de symptômes - les asymptomatiques ne savent pas qu'elles sont porteuses du coronavirus - est l’une des principales difficultés pour lutter contre l’épidémie. Une nouvelle étude apporte des éléments de réponses. Elle vient d’être publiée dans la revue scientifique Jama (Journal of the american médical association) et elle a été menée par des chercheurs du département des maladies infectieuses chinois à partir de 26 foyers de l’épidémie à Wuhan. Ils ont recruté 78 participants pour des examens approfondis et plus 40% d’entre eux se sont révélés asymptomatiques.

Une femme plutôt jeune

L’étude définit un patient type, plutôt jeune avec un âge médian de 37 ans alors que les patients avec des symptômes sont plus âgés, autour de 56 ans. On dit patient mais on devrait dire patiente puisque les femmes sont majoritaires avec plus de 66% des asymptomatiques.

Enfin, d’autres données stipulent que ce sont des personnes qui n’ont pas de problèmes de foie et qui ont un taux plus élevé que la moyenne des lymphocytes CD4+ qui activent et dirigent en partie le système immunitaire; ce qui semble assez logique.

Leur scanner thoracique montre aussi une convalescence bien plus rapide que chez les autres. Ces personnes sont également beaucoup moins longtemps contagieuses : 8 jours en moyenne contre 19 chez les patients qui toussent ou qui ont d’autres symptômes.

Combien de patients asymptomatiques ?

Connaître le nombre des personnes asymptomatiques est également important. Aujourd'hui, il y a des taux très variables selon les études. Une analyse faite sur la petite ville de Vo, où l’Italie a recensé sa première victime du Covid-19, a permis de faire de nombreux tests de dépistages auprès de ses 3 300 habitants. Plus de 50% d’entre eux étaient porteurs du virus mais sans symptômes. En revanche, en Allemagne, une analyse faite sur plus de 900 personnes de Gangelt, principal foyer de l’épidémie dans le pays, estime ce taux plutôt autour de 20%.

Sont-ils immunisés ? Qui doit faire des tests en priorité ?... Savoir un peu mieux qui sont les asymptomatiques est un facteur clé pour la science avant l’automne prochain et une éventuelle remontée de cette maladie, qui avance masquée dans la population.