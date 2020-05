Le barbecue était de rigueur : le pot (pas) pourri des infos du week-end, si vous étiez dehors ou en famille

Des merguez et des chipolatas sur un barbecue. Photo d'illustration. (RICHARD VILLALON / MAXPPP)

Ce week-end était synonyme de retrouvailles, pour beaucoup. On a donc raté beaucoup d'infos et des infos importantes en plus, primordiales même. D'abord :

De la viande en train de griller lors d'un barbecue.(NATHALIE DOMÉNÉGO / RADIO FRANCE)

Comme toi, à peu près 84% de la population a fait un barbecue ce week end mais, je précise que ce n'est pas vraiment sourcé, c'est moi qui le dis : ne t'en fais pas si tu ne l'a pas fait. Rien n'a changé, c'est toujours Thierry qui allume le barbec'. C'est son truc, il ne le laissera à personne d'autre. Il y a aussi eu le doute au moment de choisir entre chipo et merguez, le : "On est bien là !", la bonne odeur de fumée sur le pull et le reste des saucisses pour toute la semaine.



Comme toi peut-être aussi, à peu près 99% de la population a fait du vélo ce week-end c'est toujours pas sourcé. Oui, le vélo ça fait toujours aussi mal aux fesses. Sache aussi que comme toi, à peu près 100% de la population a de nouveau eu le blues du dimanche soir. Il avait disparu, il est revenu. D'autant qu'on a eu une grosse déception ce week-end.Tout le monde le sait, l'Eurovision a été annulé. Mais samedi on a eu droit à une soirée de substitution sur France 2, personne en plateau et des votes officieux de fans du monde entier. Résultat : encore raté pour nous. Même dans les soirées : "On n'y arrive pas !" Tom Leeb finit 20e.



Ce week-end, on a aussi eu le droit a de grosses, grosses annonces : Dany Boon va faire un film sur la vie d'un immeuble confiné. On ne s'y attendait pas du tout. On a hâte. Et puis, on a surtout appris que pour nos déplacements, le cercle des 100km va augmenter de façon : concentrique ! C'est le secretaire d'État au tourisme ,Jean-Baptiste Lemoyne qui l'a dit, on n'a pas trop compris ce que ça voulait dire mais c'était important de le signaler.